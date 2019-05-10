لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "تقدم ​الجيش السوري​ في إدلب وحماة ووصوله الى الحدود التركية هو السبيل الوحيد لكسر إرادة ​تركيا​ في إقامة كانتون ​الإرهاب​ التابع لها في ادلب و​ريف حلب​".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: تقدم الجيش السوري بإدلب وحماة هو السبيل الوحيد لكسر إرادة تركيا بإقامة كانتون إرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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