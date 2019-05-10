بري: رسالة عون لاميركا حول ترسيم الحدود البحرية اهم تطور وتعبر عن موقف لبنان الموحد

اعتبر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه برّي​ أن "رسالة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الى سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ إليزابيت ريتشارد أمس حول آلية عمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها بين لبنان و​فلسطين المحتلة​ هي أهم تطور في هذا الملف، وتعبّر عن الموقف اللبناني الموحّد".

وأشار بري في حديث صحفي، إلى أن "الكرة اليوم باتت في ملعب ​الأمم المتحدة​ والولايات المتحدة الأميركية". وكشف أن هذه الآلية هي تلك التي سبق أن سمعها الموفدون الأميركيون في لبنان، والتي تدعو إلى أن يصار الى ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة أصلاً عن تفاهم نيسان عام 1996، على غرار ما حصل بالنسبة إلى الخطّ الأزرق بعد تحرير الجنوب عام 2000، والتي ترأسها الأمم المتحدة بحضور وسيط أميركي".

وفيما توقع رئيس المجلس أن يدفع هذا الموقف الولايات المتحدة الى إرسال موفد جديد الى لبنان لاستكمال البحث في هذا الملف، اعتبر أن حلّه سينعكس ايجاباً على تلزيم التنقيب عن ​النفط والغاز​ ومجيء الشركات الأجنبية للعمل في ​المياه​ اللبنانية، "وهو أساس لحلّ الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها البلد".