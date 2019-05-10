عضو في حزب “الكتاب” يجر ابن كيران وبنعبد الله إلى القضاء بسبب 45 مليار درهم !

دعا عزيز الدروش، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، كلا من رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك، إلى فتح تحقيق مع كل من عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والوزير السابق في وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول صرف أموال برنامج مدن بدون صفيح.

وقال عضو اللجنة المركزية لحزب “الكتاب”، في رسالة له، توصل “اليوم24” بنسخة منها، إن الأموال، التي رصدت لهذا البرنامج تم تبديرها من طرف حزبي العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، من دون أن يتم تحقيق أهداف هذا البرنامج.

كما أكد المصدر ذاته أن الدولة رصدت أكثر من 45 مليار درهم بهدف محاربة دور الصفيح دون نتيجة تذكر، بل لاحظنا تزايد دور الصفيح، بحسب تصريح، عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعادة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وفي تعقيبه، رفض نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الرد على الاتهامات، التي وجهها عزيز الدروش، عضو اللجنة المركزية إلى حزب التقدم والاشتراكية لشخصه.

وقال بنعبد الله، في حديثه مع “اليوم24″، إن الدروش، قبل سنوات، كان هاجسه الوحيد أن يشتم الحزب، وأعضاءه، لهذا أرفض الاطلاع على مضامين رسالته، أو الرد عليها.