لليوم الثالث.. الأتراك يتظاهرون رفضا لقرار إعادة انتخابات إسطنبول

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأتراك يتظاهرون ضد قرار إعادة انتخابات بلدية أسطنبول
شهدت العديد من المدن التركية لليوم الثالث على التوالي مظاهرات احتجاجية رافضة قرار اللجنة العليا للانتخابات الخاص بإلغاء اقتراع رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادتها مرة أخرى يوم 23 يونيو/حزيران المقبل.
وبحسب العديد من وسائل الإعلام التركية فقد شهدت شوارع عدة مناطق بمدينة إسطنبول، مثل الفاتح وقاضي كوي وشيشلي ونور تبه، سلسلة من المظاهرات الاحتجاجية الرافضة للقرار المذكور، والمؤيدة لرئيس البلدية المنتخب أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
كما شهدت تلك المظاهرات مشاركة الآلاف من الأتراك المعارضين للقرار وسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، واندلعت مظاهرات مماثلة في ولايات أنطاليا وإزمير وطونجالي.
وأكد المشاركون في الاحتجاجات دعمهم لمرشح المعارضة إمام أوغلو، الذي فاز في الانتخابات التي شهدتها إسطنبول يوم 31 مارس/آذار الماضي، وقامت اللجنة العليا للانتخابات بإلغائها بناء على الطعن الذي قدمه حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، في أبريل/نيسان الماضي.
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