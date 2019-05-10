شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مراجعات الإخوان بالسجون: لندن وباريس أول من سيتحرك حال تصنيف الجماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد على، قائد مراجعات الإخوان فى السجون، أن هناك دول عديدة ستصنف الإخوان تنظيما إرهابيا، على غرار مساعى الولايات المتحدة الأمريكية لمعاداة الجماعة واعتبارها تنظيما إرهابيا.

Advertisements

وقال قائد مراجعات الإخوان فى السجون، إن أبرز تلك الدول التى تستعد لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، كل من بريطانيا وفرنسا، حيث سيتخذان القرار بمجرد صدور القرار الأمريكى ضد الجماعة.

ولفت عماد على، إلى أن فرنسا من فترة قريبة كانت تحدثت عبر رئيسها عن خطورة الإخوان وتهديدهم لهوية فرنسا، بريطانيا غالبا ما تتبع الولايات المتحدة الأمريكية في عدة أمور، وتربطها علاقات قوية مع واشنطن.