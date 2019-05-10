شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: قطر ستمارس مناورات لعدم اتخاذ إجراءات ضد الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قطر ستمارس المناورة من أجل عدم اتخاذ إجراءات ضد الإخوان، حال أقدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، باعتبار الإخوان منظمة إرهابية.

وقال أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة لـ"الخليج 365": ستكون هناك مناورات سياسية وتكتيكية من قبل قطر في حال التعامل مع قرار اعتبار الإخوان منظمة إرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية وتبعاته ولكن قطر دولة تتبع مصالحها وستعمل علي تنفيذ القرار إن صدر تخوفا من ردود الفعل الأمريكية ويمكن أن تنسق مع ايران أو تركيا في استيعابهم.

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وتابع الدكتور طارق فهمى: قطر ولاعتبارات سياسية ستستمر في توظيف ورقة الإخوان بصورة براجماتية، ونفعية وحال التخلى عن الجماعة فإنها ستعمل على تسويق القرار لاعتبارات استراتيجية، وتحسبا لصدور إجراءات أمريكية لتفعيل الحظر إن تم .