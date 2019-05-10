النشرة: سقوط عدد من الجرحى بإشكال تخلله اطلاق نار في عرمون ليلا

افادت معلومات لـ"النشرة" عن إشكال تخلله اطلاق نار في منطقة عرمون ليلا قرب افران شمسين، وقد ادى الاشكال الى سقوط عدد من الجرحى وتحطيم افران شمسين.
وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وعملت على ضبط الوضع.
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