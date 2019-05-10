النشرة: سقوط عدد من الجرحى بإشكال تخلله اطلاق نار في عرمون ليلا

افادت معلومات لـ"النشرة" عن إشكال تخلله ​اطلاق نار​ في منطقة ​عرمون​ ليلا قرب افران شمسين، وقد ادى الاشكال الى سقوط عدد من الجرحى وتحطيم افران شمسين.

وقد حضرت القوى الامنية الى المكان وعملت على ضبط الوضع.