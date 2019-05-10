آلان عون: ما قامت به الحكومة حتى اليوم خطوات جيدة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ أن "ما قامت به ​الحكومة​ حتى اليوم خطوات جيدة أهمها ​خطة الكهرباء​ وإطلاق دورة التراخيص النفطية الثانية وإن لم تعمل في مرحلة معينة بالوتيرة المطلوبة، لكنها عادت وانطلقت بشكل جيد في الفترة الأخيرة وهو ما سينسحب على المرحلة المقبلة".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، لفت عون إلى أنه "سيتم تقييم عمل كل وزارة على حدة، كما سبق للوزراء والتيار أن أعلنوا"، مشيراً إلى أن "الاستقالة لا ترتبط بهذه الفترة المحددة بقدر ما يعمل بها كمبدأ في حال واجهنا أي مشكلة، والتغيير الحكومي وارد إذا كانت هناك حاجة لذلك".