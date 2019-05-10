أقرت مصادر وزارية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" بـ"أنه لا يمكن الحديث عن إنجازات للحكومة بعد مرور مائة يوم، خاصة أن تشكيلها أدى إلى استقرار سياسي وانتظام في ​الحياة​ التشريعية والتنفيذية في البلاد بعد فترة ​تصريف الأعمال​"، مشيرةً إلى أن "​الحكومة​ كانت قد وضعت أمامها أولوية ​الموازنة​ وانشغلت كذلك ب​انتخابات​ ​طرابلس​ الفرعية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للشرق الأوسط: لا يمكن الحديث عن إنجازات للحكومة بعد مرور 100 يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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