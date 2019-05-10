عمار حوري: إنجازات الحكومة لم تكن على قدر الآمال

لا ينفي مستشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ النائب السابق ​عمار حوري​ أن إنجازات الحكومة لم تكن على قدر الآمال، عازياً السبب إلى الظروف والتعقيدات التي أحاطت بعدد من القضايا.

وفي حديث لصحيفة "الشرق الاوسط"، شدد حوري على أن "إقرار ​خطة الكهرباء​ كما ​الموازنة​ التي يفترض الانتهاء منها قريباً إضافة إلى ​التعيينات العسكرية​ والإدارية، هي إنجازات أساسية قامت بها الحكومة" ورأى أن "خطة الكهرباء شملت ​تفاصيل​ مختلفة عن تلك التي كانت قد أعدت عام 2010 إضافة إلى الموازنة التي حملت إجراءات وبنوداً هي الأولى من نوعها".