الاخبار: الاسمر سيقدم مذكرة للحريري يطالب فيها بإلغاء المواد التي تصيب العمال والموظفين

أكدت مصادر ​الاتحاد العمالي​ لـ"الاخبار" أن رئيسه ​بشارة الاسمر​ سيقدم، اليوم، مذكرة إلى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يطالب فيها بإلغاء مواد مشروع ​الموازنة​ التي تصيب العمال والموظفين، معلناً أنه في حال عدم التجاوب، فسيكون الاتحاد على موعد مع تحركات اعتراضية جديدة تنطلق مع بداية الأسبوع المقبل.

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