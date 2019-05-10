الشرق الاوسط: الحل الوحيد الذي عرضته بستاني هو شراء الشقق من اهالي المنصورية

كشفت مصادر مطلعة على الاجتماع الذي ترأسه ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ بحضور وزيرة الطاقة و​المياه​ ​ندى بستاني​ والنائبين ​سامي الجميل​ و​الياس حنكش​ ومدير عام ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ​كمال حايك​ ومختاري ​عين سعادة​ و​رومية​ للبحث في ملف وصلة ​المنصورية​ لصحيفة "الشرق الاوسط" أن "الحل الوحيد الذي عرضته بستاني هو شراء الشقق من الاهالي"، مؤكدة أن "الخطة مستمرة لانها حصلت على موافقة ​الحكومة​ ورفضت اقتراح الجميل وحنكش بإنشاء لجنة محايدة من الخبراء".

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