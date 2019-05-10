كشقت مصادر وزارية متعددة لصحيفة "الحياة" أن "الكثير من أرقام أبواب الهدر التي يفترض أن يلحقها الخفض في الإنفاق ما زال غير واضح في انتظار الاطلاع على جداول نهائية لكلفة عدد من الأسلاك اليوم من أجل حسم ​مجلس الوزراء​ خياراته في شأن التخفيضات التي سيشملها مشروع ​الموازنة​، والإجراءات التي سيأخذها من أجل رفع الواردات من عدد آخر من الأبواب التي ما زالت غير محسومة، خصوصا أن العديد من الوزراء يرى أن تكون قرارات التخفيض سلة متكاملة لتأتي الأرقام مترابطة في خفض ​العجز​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحياة: الكثير من أرقام أبواب الهدر التي يفترض أن يلحقها الخفض ما زال غير واضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.