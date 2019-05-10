قائد القوات البحرية الأميركية بالشرق الأوسط يهدد بإرسال حاملة الطائرات لمضيق هرمز

هدد قائد ​القوات​ البحرية الأميركية ب​الشرق الأوسط​ بإرسال حاملة الطائرات ل​مضيق هرمز​.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أكد أن "إيران اتخذت خطوات وإجراءات تصعيدية في الأسابيع الأخيرة تنطوي على تهديد".

وشدد بومبيو على أن "أي اعتداء من إيران أو حلفائها على المصالح الأميركية سيتم الرد عليه بسرعة بحزم".