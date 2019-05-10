البيان: اليمن يشهد صراعاً بين قوى الشر الحوثية وقوى الخير الإماراتية السعودية

أفادت صحيفة "البيان" الاماراتية بأنه "لا تزال خروقات ميليشيا الحوثي الإيرانية ل​اتفاق ستوكهولم​ مستمرة، حيث تفرض الميليشيا الانقلابية معارك ميدانية جديدة الواحدة تلو الأخرى، وآخرها بالأمس القريب، معركة المناطق الوسطى، حيث استغلت التهدئة هناك وذهبت لحشد مقاتليها، لمواصلة أعمالها القتالية، ما يجعل الشرعية والتحالف يقومان بالتصدي لهذه المغامرة، لإفهام الميليشيا أن لا حل إلا بالعودة إلى طاولة المشاورات".

وأشارت إلى أنه "هذا في الوقت الذي لم تتوقف فيه المساعدات الإنسانية من دول التحالف للشعب ​اليمن​ي الشقيق مع بداية ​شهر رمضان​ الكريم، حيث أطلقت ​الإمارات​ حملة رمضانية ضخمة في اليمن، تتضمن حزمة مبادرات ومشاريع خيرية وإنسانية يستفيد منها أكثر من 2.5 مليون يمني، منهم قرابة 1.5 مليون طفل، و500 ألف امرأة، كما تواصل دولة الإمارات اهتمامها بدعم كافة القطاعات في المحافظات اليمنية المحررة، ولاسيما أسر الشهداء وأصحاب الهمم، كما عادت ​الحياة​ إلى الكثير من مناطق الساحل الغربي الممتدة من منطقة ​باب المندب​ وصولاً إلى مدينة ​الحديدة​، وذلك بفضل مساهمات دولة الإمارات، مما خفف معاناة المواطنين وأسهم في عودة ​النازحين​ إلى مناطقهم"، لافتةً إلى أن "اليمن يشهد صراعاً قوياً بين قوى الشر الحوثية الإيرانية وقوى الخير الإماراتية ​السعودية​".