مطالب بالتدخل الفوري لرفع الحصار على حافلات نقل المسافرين المغاربة المقيمين بالخارج

كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن السلطات الإسبانية بالجزيرة الخضراء، قامت مؤخرا، وفي سابقة من نوعها على إختلاق مبررات إستفزازية، ووضع عدة عراقيل أمام حركة تنقل حافلات النقل الدولي للمسافرين التي تؤمن تنقل مغاربة العالم وأمتعتهم لدول أوروبا.

وأفادت المنظمتين في بلاغ لها، يتوفر “اليوم24″، على نسخة منه، أن الحافلات لا تعترضها أية إجراءات إدارية أو أمنية في البلد الأوربي، وعادة ما تكون محملة ببضائع وأغراض خاصة بالمسافرين المهاجرين المغاربة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه وبدون مبررات قانونية أو أمنية، أقدمت السلطات الأمنية بميناء الجزيرة الخضراء على منع حافلات نقل المسافرين المغاربة المقيمين بالخارج من المرور.

وطالب المكتب الوطني المركزي للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، من السلطات المغربية التدخل العاجل لدى السلطات الإسبانية المعنية،لوقف هذا “الحصار الظالم المضروب على حافلات نقل المسافرين المغربية”، ودعا أيضا، إلى وقف كل الممارسات الإستفزازية والمشينة لكرامة السائقين المهنيين المغاربة في ممارسة مهنتهم في شفافية تامة وفي خدمةمغاربة العالم المهاجرين في أوروبا وحقوقهم الإنسانية.

كما دعا المصدر ذاته، البرلمان المغربي إلى القيام بدوره في حث الفرقاء السياسيين إلى وقف كل هذه الممارسات المخلة بالعلاقات الإقتصادية بين البلدين الجارين.

