“كلاسيكو” الجيش والوداد ينتهي بتعادل مثير

أجبر الجيش الملكي ضيفه الوداد البيضاوي، على التعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم مؤجل الجولة 26 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأنهى الفريق الأحمر، النصف الأول متقدما بهدف دون رد، وقعه اللاعب ويليام جيبور، من نقطة الجزاء، في الدقيقة 12.

وفي الجولة الثانية، حاول الفريق العسكري تدارك النتيجة، من خلال مجموعة من الفرص الخطيرة، غير أنه فشل في ذلك، في الوقت الذي تراجع فيه الوداد للخلف معتمدا على الهجمات المضادة، لكنها لم تتحول لأهداف.

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وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع بأن المباراة ستنتهي بانتصار الوداد، وفي آخر دقيقة من المباراة، تحصل الفريق العسكري على ضربة جزاء، حولها المهدي برحمة إلى هدف التعادل.

لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وبهذا الانتصار، عزز الفريق الأحمر تصدره لترتيب البطولة، ورفع رصيده إلى 54 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الرجاء، و4 نقاط من درع البطولة الاحترافية، كما رفع الجيش رصيده إلى النقطة 31، في المركز 13.