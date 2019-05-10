بشرى للبيضاويين.. افتتاح الجسر المعلق بسيدي معروف في وجه حركة سير بعد 7 سنوات من الأشغال

أعلنت مقاطعة عين الشق، اليوم الخميس، عن قرب افتتاح الجسر المعلق لسيدي معروف في وجه حركة السير.

ولم يتم من خلال الخبر الذي نشر على الصفحة الرسمية للمقاطعة الكشف عن موعد الافتتاح الرسمي، حيث تم التأكيد أنه “قريب جدا”.

وحاول “اليوم24” الاتصال بمسؤول داخل المقاطعة للحصول على معلومات أكثر حول الخبر الذي يهم الكثير من سكان العاصمة الاقتصادية، حاولنا ربط الاتصال بعمدة المدينة أيضا، غير أن هاتفهما ظل يرن دون أي رد.

وكلف مشروع الجسر المعلق الذي يبلغ طوله 138 مترا، وارتفاعه في الوسط 73 مترا قيمة الاجمالية بلغت 588 مليون درهم، ومن المنتظر أن يخفف أزمة المرور التي تعرفها منطقة سيدي معروف، بسبب تدفق العربات مابين مركز البيضاء ومطار محمد الخامس، و مابين الطريق الوطنية رقم 11 ومركز العاصمة الاقتصادية.

المشروع الذي كان من المفروض أن يكون قد أنجز سنة 2012، تم تأجيله إلى غاية 2016، ورغم وصول سمة 2019 لا يزال الغموض يلف أسباب افتتاحه في وجه المواطنين.