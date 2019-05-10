الجيش الليبي يتصدى لهجوم إرهابي على أحد معسكراته جنوبي البلاد

قال قائد عسكري ميداني ليبي إن غرفة العمليات المشتركة تمكنت من صد هجوم للمرتزقة التشاديين وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي على مقر عسكري تابع للجيش الليبي بمدينة مرزق جنوب ليبيا، في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة.

وكشف سعد مذكور الفاخري القائد العسكري الميداني، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن قوات الغرفة الأمنية المشتركة تمكنت من صد الهجوم الإرهابي وقتل أحد المهاجمين وتدمير عدة آليات لما يعرف بقوات حماية الجنوب (تحالف عناصر إرهابية من تنظيم داعش ومرتزقة المعارضة التشادية وقوات قبلية) بقياده حسن موسى التباوي المدعوم من حكومة السراج في طرابلس.



وكانت عناصر التحالف الإرهابي حاولت تنفيذ هجوم مشابه فجر الخميس بمدينة مرزق، ولكن القوات الأمنية التابعة للجيش الوطني الليبي تصدت لتلك الهجمات الإرهابية.

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وأطلق الجيش الوطني الليبي الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية طوفان الكرامة لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، واستطاع الجيش الليبي من بسط سيطرته على مناطق واسعة من ضواحي العاصمة وفتح 8 محاور من القتال ضد المليشيات.

وطور الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية طوفان الكرامة وأطلق المرحلة الثانية من الهجوم بهدف حسم معركة تحرير طرابلس سريعا، بمشاركة كتائب عدة من مدن المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.