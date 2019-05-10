مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة الليبية

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة الإنسانية في ليبيا وفق ما أعلن دبلوماسيّون الخميس.



وقال الدبلوماسيون، بحسب وكالة رويترز، إن بريطانيا طلبت عقد الاجتماع حتى يتسنى لمسؤول إغاثة أممي إطلاع المجلس على الأحداث التي تسببت في نزوح 55 ألف شخص.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد الماضي، أطراف القتال إلى التزام هدنة إنسانية لمدة أسبوع، في وقت تستمر المعارك جنوب العاصمة طرابلس لمواجهة المليشيات المسلحة للشهر الثاني.

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وطالبت البعثة أيضا كل الأطراف بـ"السماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاج إليها، وتأمين حرية الحركة للمدنيين خلال الهدنة".





ومنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي تشن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية، أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة".

ويهدف الجيش الوطني الليبي من عمليته العسكرية في طرابلس لتحرير العاصمة من المليشيات التي تتلقى دعما من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وتأييدا من التنظيمات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان ومعقلها مدينة مصراتة.