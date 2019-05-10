أمريكا قد ترسل حاملة طائرات لمضيق هرمز رغم التوتر مع إيران

الخليج 365-متابعات

قال القائد المشرف على القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط لرويترز اليوم الخميس إن معلومات المخابرات الأمريكية التي تشير إلى وجود تهديد من قبل

إيران لن تمنعه من إرسال حاملة طائرات عبر مضيق هرمز إذا اقتضت

الحاجة.

ولم يوضح نائب الأميرال جيم مالوي، قائد الأسطول الأمريكي

الخامس المتمركز في البحرين، ما إذا كان سيرسل المجموعة الهجومية

لحاملة الطائرات إبراهام لينكولن إلى الممر المائي الاستراتيجي

الواقع قبالة إيران، والذي يمر من خلاله خمس النفط المستهلك

عالميا.

والمجموعة، التي تم تسريع نشرها بالشرق الأوسط من جانب إدارة

الرئيس دونالد ترامب لتحذير لإيران، انتقلت عبر قناة السويس إلى

البحر الأحمر اليوم الخميس وهي الآن تحت قيادة مالوي.

وقال مالوي في مقابلة عبر الهاتف “إذا احتجت إلى جعلها تمر من

المضيق فسأفعل ذلك… لست مقيدا بأية حال ولا تواجهني صعوبة بأي

شكل من الأشكال لتشغيلها في أي مكان بالشرق الأوسط”.