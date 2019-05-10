أمريكا تحتجز سفينة كورية شمالية بتهمة انتهاك العقوبات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن) أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس (الخميس)، احتجاز سفينة شحن ضخمة تابعة لكوريا الشمالية انتهكت العقوبات المفروضة على بيونجيانج من خلال شحن الفحم منها بصورة غير مشروعة. وقال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية إن السفينة التي صادرتها سلطات بحرية أجنبية من قبل في أبريل 2018، هي حالياً في حيازة الولايات المتحدة وتقترب من مياهها الإقليمية.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس (الخميس)، احتجاز سفينة شحن ضخمة تابعة لكوريا الشمالية انتهكت العقوبات المفروضة على بيونجيانج من خلال شحن الفحم منها بصورة غير مشروعة. وقال مسؤول بوزارة العدل الأمريكية إن السفينة التي صادرتها سلطات بحرية أجنبية من قبل في أبريل 2018، هي حالياً في حيازة الولايات المتحدة وتقترب من مياهها الإقليمية.

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