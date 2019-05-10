شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قتلى في هجوم على منظمة أمريكية في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كابول)

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أمس (الخميس) أن حصيلة هجوم على منظمة «كاونتربارت انترناشيونال» الأمريكية غير الحكومية، الذي أعلنت مسؤوليتها عنه حركة طالبان، ارتفعت إلى 9 قتلى، مؤكدة أن القتلى 4 من الشرطة، وحارس للمقر، و3 مدنيين أعضاء في منظمة «كير انترناشونال» القريبة من "كاونتربارت"، وجرح أيضا 20 مدنيا.

وذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان لها «بحزن عميق تؤكد كير مقتل 3 من زملائنا»، هم حارس وسائق ومستشار تقني في مجال التعليم، مضيفة أن هذا الهجوم يعكس المخاطر المتزايدة التي يواجهها العمل الإنساني في البلدان المتأثرة بالنزاعات مثل أفغانستان، والحقيقة اليومية المؤسفة للعنف لعدد كبير من الأسر الأفغانية.

من جهتها، أعربت رئيسة منظمة «كاونتربارت انترناشونال» آن هودوك، التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية، عن أسفها للهجوم الذي استهدف محترفين على صعيد التنمية كرسوا حياتهم لتحسين حياة أضعف الفئات في أفغانستان، خصوصا النساء والشبان والمعاقين، وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي استمر أكثر من 5 ساعات حتى القضاء على المهاجمين الأربعة الذين دخلوا المنازل المزدوجة المكونة من 4 طوابق في موقع كاونتر بارت انترناشونال.