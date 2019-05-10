اجتماع استثنائي لوكالة الاستخبارات الأمريكية لبحث توتر العلاقة بين واشنطن وطهران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد أن تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، من خلال ضغط إدارة ترامب على اقتصاد طهران عن طريق فرض عقوبات عدة، عقد مستشار الأمن القومي جون بولتون الاسبوع الماضي اجتماعًا غير عادي في مقر وكالة الاستخبارات المركزية مع كبار مستشاري المخابرات ومستشارين عسكريين ودوبلومباسيين في إدارة ترامب لمناقشة إيران، وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين.

وبحسب موقع nbcnews عُقد الاجتماع بحضور مدير وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، ووزير الدفاع بالوكالة باتريك شهانهان، ورئيس هيئة الأركان الجنرال جو دانفورد، ووزير الخارجية مايك بومبو، ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس.

معلومات استخباراتية

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وجاءت تأكيدات المسؤولين الحاليين والسابقين بأنه من النادر أن يحضر كبار مسؤولي البيت الأبيض أو أعضاء مجلس الوزراء اجتماعًا في مقر وكالة الاستخبارات المركزية، وقال مسؤولان سابقان إن الولايات المتحدة لديها قدرة محددة على جمع المعلومات الاستخباراتية بشأن إيران فلا يمكن مراجعتها إلا في مقر وكالة الاستخبارات المركزية

وذكر مسؤول سابق "هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن الايرانيين يستعدون لشن هجمات في المنطقة."

تصاعد التوتر

وبعد أيام من الاجتماع أعلن بولتون عن وجود تهديدات متزايدة من إيران ، موجها إلى نشر مجموعة حاملة للطائرات إضافة إلى سرب مهاجم في الخليج العربي، وحذر طهران من أن "أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو على مصالح حلفائنا سوف يقابل بقوة لا هوادة فيها." وعندما سئل الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس عن إيران ، قال الرئيس "إنهم في حالة سيئة الآن، وإنني أتطلع إلى اليوم الذي يمكننا فيه مساعدتهم فعليًا، لا نتطلع إلى إيذاء إيران " مشددا على أنهم يجب أن يتصلوا ، وإذا فعلوا ذلك، فنحن منفتحون للتحدث معهم."

هذا وأعلنت الإدارة أمس الأول عقوبات جديدة على طهران وقالت إدارة ترمب إن هدفها هو إحداث "تغيير نظامي" في سلوك إيران ونفت الاتهامات بأنها تسعى إلى "تغيير النظام".