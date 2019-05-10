شكرا لقرائتكم لجنة تحقيق أممية: الصراع في إدلب يمكن أن يكون كارثيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بسوريا من أن صراعا شاملا في آخر معقل رئيسي لمقاتلي المعارضة في محافظة إدلب "يمكن أن يولد كارثة حقوقية وإنسانية لا يمكن تصورها".
وقال باولو بينيرو إن هذا من شأنه على الأرجح تضخيم انتهاكات حقوق الإنسان على "نطاق واسع".
وصرح بينيرو في مؤتمر صحافي الخميس بأن هجوم الحكومة السورية وحلفائها الجوي والبري الحالي هو "تصعيد خطير" أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين وتشريد أكثر من 150 ألف شخص في أسبوع واحد فحسب.
وأعرب عن قلقه بشأن عشرات الآلاف من المدنيين الذين شردوا خلال الحملة الأخيرة لطرد متطرفي تنظيم داعش من الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها في شمال سوريا.
وأشار إلى إن كثيرين "محتجزون في طي النسيان في ظل ظروف إنسانية مزرية" و"يعاملون كتهديدات أمنية".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تحقيق أممية: الصراع في إدلب يمكن أن يكون كارثيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.