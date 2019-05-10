"إسكان البرلمان" تناقش موازنة 16 قطاع الأسبوع المقبل أبرزهم هيئة تنمية الصعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالى 2019/2020، وذلك فيما يخص القطاعات التابعة للوزارة وهى كالآتى : 1. هيئة تنمية الصعيد. 2. الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. 3. الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. 4. الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك. 5. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 6. ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 7. ديــوان عام المجتمعات العمرانية. 8. الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. Advertisements 9. صنــــدوق البحــــوث والدراســــــــات الداخلة في مجال الإسكان والتعمير. 10. مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات. 11. صنـــدوق تمـــويـــل الـمساكــــــــــــــن. 12. المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. 13. الهيئة العامة للتخطيط العمرانــــــــي. 14. صندوق تطوير المناطق العشوائية. 15. صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 16. الجهــــــــاز الـمركــــــزي للتعميــــــــــر.

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