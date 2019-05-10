شكرا لقرائتكم خبر عن دينية البرلمان" تناقش موازنات الأزهر والأوقاف و "الأعلى للشئون الإسلامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعا يوم، الأحد، المقبل، لمناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالى2019/2020، فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف، والمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية).

كما تناقش اللجنة فى ذات الاجتماع، مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019/2020 فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية (قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة).

وتجتمع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، يوم الإثنين، المقبل، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2020، فيما يخص الأزهر الشريف (قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية).

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وخلال اجتماعها يوم الثلاثاء القادم، تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2020 فيما يخص المستشفيات التعليمية (قطاع الصحة)، مستشفى دمياط الجامعي الجديد، المستشفى التعليمي لكلية طب بنين – بجامعة الأزهر – أسيوط، مستشفى الزهراء الجامعي، مستشفى الحسين الجامعى، مستشفى جامعة الأزهر – مدينة نصر، مستشفى باب الشعرية.