زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"ضربة بعيدة المدى"

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الجمعة، أنّ الزعيم كيم جونج -أون أمر بتنفيذ مناورة على شنّ "ضربة بعيدة المدى"، وذلك بعيد ساعات على إعلان سيول أنّ بيونغ يانغ أجرت تجارب على إطلاق صورايخ قصيرةالمدى.
وقالت الوكالة الكورية الشمالية، إنّ "القائد الأعلى كيم جونغ-أون أعطى الأمر بتنفيذ المناورة".
يأتي الإعلان الكوري بعد يوم من إعلان وزارة العدل الأميركية احتجاز سفينة شحن ضخمة تابعة لكوريا
وجاء الإعلان الأميركي عن احتجاز السفينة الكورية الشمالية وسط توتر بين الدولتين، وبعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية ما يشتبه بأنهما صاروخان قصيرا المدى في ثاني إطلاق للأسلحة خلال خمسة أيام.
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