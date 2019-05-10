البنتاجون يعلن موافقة الخارجية على صفقة لطائرات هليكوبتر أباتشي لـ"قطر"

قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، أمس الخميس، "إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لطائرات هليكوبتر أباتشي هجومية لقطر، قيمتها ثلاثة مليارات دولار".

ووفقا لوكالة رويترز، فقد طلبت حكومة قطر شراء 24 طائرة هليكوبتر (إيه.إتش-64إي) التي تصنعها شركة بوينج.

وقالت الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، "إن شركات دفاعية رئيسية أخرى مثل لوكهيد مارتن وجنرال إلكتريك وريثيون ستشارك في المشروع إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي".