كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيفية الحصول على "الجرين كارد" والهجرة لأمريكا 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ننشر نتيجة اللوتري الأمريكي 2019/2020 خاصة وأن عمليات البحث حول الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا زادت خلال تلك الفترة، بعد أن أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، موعد إعلان أسماء الفائزين بالهجرة العشوائية لأمريكا سيكون مع مطلع شهر مايو الجاري.

ونستعرض لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019 عبر رابط وزارة الخارجية الأمريكية، كما يمكنكم الاستعلام عن أسماء الفائزين في الجرين كارد 2020.

نتيجة قرعة اللوتري الأمريكي 2019

الهجرة العشوائية لأمريكا هي حلم العديد من الشباب، لاسيما وأن هذا النوع من الهجرة لا تتطلب العديد من الشروط، والجدير بالذكر أن وزارة الهجرة الأمريكية كانت قد فتحت باب التقديم للتسجيل في برنامج اللوتري الأمريكي في وقت سابق تحديداً في يوم 3 أكتوبر من العام المنصرم، واستمر التقديم حتى يوم 9 نوفمبر من نفس العام.

نتائج الهجرة العشوائية ينتظرها ويترقبها عدد من الأشخاص، حيث كما أشارنا بأن الحصول على الجرين كارد والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو حلم العديد من الشباب، ومع مطلع شهر مايو بات الحلم أن يصبح حقيقة للعديد من مقدمي اللوتري الأمريكي، حيث إنه من المتوقع أن يتم ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن خلال الأسطر التالية سنقوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020

من خلال الخطوات التالية يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا ومعرفة أسماء الفائزين في اللوتري 2019- 2020

اختيار أيقونة الحالة عقب ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة جديدة، لذلك يجب الضغط على متابعة "Continuo".

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يتم كتابة رقم التأكيد وهو الرقم الذي حصل عليه الشخص عند تقديم الطلب

كتابة اسم العائلة

كتابة سنة الميلاد

كتابة الرقم التأكيدي وهو الرقم الموجود على الصفحة.

وفي النهاية الضغط على أيقونة "توقيع" Submit والانتظار لحظات لظهور نتيجة اللوتري الأمريكي.

الرسوم المطلوب سدادها من قبل الفائزين في قرعة الهجرة العشوائية 2020

رسوم الكشف الطبي.. وتبلغ قيمتها 2000 جنيها.

رسوم الترجمة والتوثيق.. تبلغ قيمتها 500 جنيه.

رسوم التأشيرة.. تبلغ قيمتها 330 دولارًا للفرد.

رسوم الإقامة "الجرين كارد".. 220 دولارًا لكل فرد.

تذكرة الطيران.. تكون وفقاً لشركة الطيران التي سيسافر من خلالها الفائز ب اللوتري الأمريكي.