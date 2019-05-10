أوزيل يحتفل بزفافه بعد رمضان.. ما علاقة الرئيس التركي أردوغان بالأمر؟

أعلن نجم كرة القدم الألماني، التركي الأصل، مسعود أوزيل أنه حدد شهر يونيو القادم، موعدا لإقامة حفل زفافه من ملكة الجمال والممثلة أمينة غولشه بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتناقلت وسائل إعلام تركية أن الرئيس أردوغان سيكون حاضرا في حفل زفاف أوزيل، بل سيكون من بين شهود في عقد قرانه

نفس المصادر أكدت أن حفل زفاف نجم فريق أرسنال، يقام بفندق مصنف يطل على مضيق البوسفور باسطنبول.

وكان أوزيل فد أعلن بداية السنة الحالية خطوبته من أمنية ، بعد علاقة حب طويلة، علما أنه طلب منها حذف جميع الىجال الذي تتابعهم على “أنستغرام” ، قبل أن يقوم هو كذلك بحذف متابعته للفتيات والنساء.