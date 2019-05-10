بعد خروجه “الدرامي” من نصف نهائي الأبطال.. رسالة مؤثرة من زياش لزملائه وأنصار أجاكس – صورة

بعث حكيم زياش، نجم المنتخب المغربي المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، رسالة مؤثرة لزلاءه في الفريق، وعشاق النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” وذلك بعد خروجه “الدرامي” من نصف نهائي دوري أبطال أروبا، على يد توتنهام الإنجليزي.

وكتب زياش، اليوم الخميس، تدوينة على “أنستغرام”، قال فيها: ” يا لها من مغامرة في عصبة الابطال.. انطلقت من تصفيات الأدوار التمهيدية إلى غاية دور النصف النهائي، ولكن للأسف، لقد انتهت يوم أمس”.

وأضاف: ” الخروج من نصف النهائي آلمنا كثيرا، لكن ينبغي أن نكون فخورين. فخورون بالفريق.. مازال أمامنا نهائيين اثنين، وعلينا أن ننجز هذا جميعا. موعدنا يوم الأحد”.

وظهر زياش متأثرا للغاية، لخروجه فريقه “الدراماتيكي” من نصف نهائي أغلى المنافسات القارية على يد توتنهام، وذلك بعد أن استطاع هذا الأخير تسجيل هدف التأهل في آخر اللحظات.