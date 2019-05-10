محامية الشاب الذي حاول سرقة بنك لعلاج والده بعد الحكم عليه: القاضي متعه بالتخفيف -فيديو

فيديو: يونس الميموني

بعد إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية، أكد دفاع الشاب الذي حاول سرقة وكالة بنكية، قبل أسابيع في طنجة، أن الحكم بحقه، اليوم الخميس، مقبول وقانوني.

وقالت محامية المتهم، شفيقة البركي، في حديث مع “اليوم 24″، إن مرافعة الدفاع اليوم، ارتكزت على تمتيعه بأقصى ما يمكن من ظروف التخفيف، مطالبا من قاضي الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف، في طنجة، بـ”مراعاة ظروف المتهم الاجتماعية، وانعدام السوابق القضائية، بالإضافة إلى الجانب الإنساني، الذي يطغى على القضية”، إذ إن الهدف من وراء السرقة، تضيف المحامية، كان محاولة توفير تكاليف علاج والده.

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وأشارت البركي إلى أن المحكمة، ذهبت في اتجاه موقف دفاع المتهم، بمراعاتها الجانب الإنساني في الجريمة، التي يدينها الدفاع وهيئة المحكمة، مضيفة أن الحكم في حقه مقبول، من الناحية القانونية، “تلقاه الدفاع بصدر رحب”، خاصة وأن المادة المتعلقة بجريمة المتهم، تتراوح من 10 إلى 20 سنة، إلا أن القاضي، بحسب المتحدثة، نزل عن الحد الأدنى، وفق المادة 46 التي تمنح القاضي السلطة التقديرية.

وقضت محكمة الإستئناف بطنجة، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة، وغرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم، في حق الشاب الذي حاول سرقة وكالة بنكية، في أبريل المنصرم، من أجل إنقاذ حياة والده الذي يعاني من السرطان، وهي القضية التي لقيت تعاطفا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتكلف أحد الوجوه السياسية بطنجة، بعلاج الأب المتواجد حاليا في مستشفى السرطان بمدينة سلا.