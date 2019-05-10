دموع باطمة تغالبها: أتألم كأن السكاكين تطعن قلبي

لم تتماسك الفنانة دنيا باطمة نفسها، خلال استضافتها في برنامج “حلوة رمضان”، في حلقة نشرت اليوم الخميس، وذرفت الدموع عند حديثها عن خلافها مع ابنة زوجها حلا ترك.

وقالت باطمة :”دائما ما أسمع حديث الناس عني، يصفوني بأنني خطفت زوجي من طليقته، ويقولون باطمة شريرة، وهذه الأشياء تجعلني أتألم كثيرا كأن سكاكين تطعن قلبي”.

وأضافت باطمة والدموع في عينيها: “أنا إنسانة جد طيبة أحببت حلا وإخوانها، وعندما أتكلم بشراسة فذلك من باب الدفاع عن نفسي”.

وزادت باطمة :” أقول لأي واحد الله يسامحك، وأقول لحلا وأخوانها كل سنة وأنتم بخير”.

يذكر أن باطمة كانت ترعى حلا وباقي أبناء زوجها محمد ترك، في فترة سابقة، قبل أن تنقل حضانتهم إلى والدتهم منى السابر.