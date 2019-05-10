العثور على جثة امرأة توفيت في ظروف غامضة داخل منزلها في تطوان

عثر، اليوم الخميس، في تطوان على جثة امرأة، توفيت داخل منزلها منذ مدة في ظروف غامضة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المرأة تعيش بمفردها داخل منزلها، وبعدما لاحظ الجيران غيابها لأكثر من يومين، اتصلوا بعناصر الأمن والوقاية المدنية، التي اقتحمت منزلها، حيث عثرت عليها جثة هامدة، وقد تبين، فيما بعد، أنها توفيت منذ مدة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات في مستشفى سانية الرمل في تطوان.