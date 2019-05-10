شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عسكري لكوريا الشمالية رداً على أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
وجه زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، بتنفيذ مناورة على شنّ “ضربة بعيدة المدى”؛ وذلك بعيد ساعات على إعلان سيول أنّ بيونغ يانغ أجرت تجاربَ على إطلاق صواريخ قصيرة المدى.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ “القائد الأعلى كيم أعطى الأمر بتنفيذ المناورة”، حيث جاء الكشف عن قرار المناورة بعد ساعات من إعلان الإدارة الأمريكية مصادرة سفينة شحن كورية شمالية، يقول مسؤولون أمريكيون: إنها كانت تستخدم لنقل فحم في انتهاك للعقوبات الدولية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية، قد أعلنت الخميس، مصادرة السفينة “وايز أونست” التي احتجزتها إندونيسيا الشهر الماضي وكان على متنها أكثر من 20 بحاراً.
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