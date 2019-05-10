شكرا لقرائتكم خبر عن هل تندلع مواجهة عسكرية بين أمريكا وإيران؟.. ماذا قال «ترامب»؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن الإيرانيين أظهروا أنهم مصدر “تهديد كبير”، وذلك توضيحاً لقراره بإرسال حاملة طائرات وقاذفات عدة من طراز “بي 52” إلى المنطقة.
وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين: “لدينا معلومات قد لا تتصورونها” دون أن يوضح ماهية هذه المعلومات.
وعن إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، قال ترامب: “لا أريد أن أقول كلا، لكنني آمل ألا يحصل ذلك”.
وأضاف، “أريدهم أن يتواصلوا معي.. نحن مستعدون للحوار”.
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