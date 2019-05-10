شكرا لقرائتكم خبر عن هل تندلع مواجهة عسكرية بين أمريكا وإيران؟.. ماذا قال «ترامب»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن الإيرانيين أظهروا أنهم مصدر “تهديد كبير”، وذلك توضيحاً لقراره بإرسال حاملة طائرات وقاذفات عدة من طراز “بي 52” إلى المنطقة.

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وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين: “لدينا معلومات قد لا تتصورونها” دون أن يوضح ماهية هذه المعلومات.

وعن إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، قال ترامب: “لا أريد أن أقول كلا، لكنني آمل ألا يحصل ذلك”.

وأضاف، “أريدهم أن يتواصلوا معي.. نحن مستعدون للحوار”.