باتريك شاناهان.. مهندس ميكانيكا يقود وزارة الدفاع الأمريكية

بات مهندس الميكانيكا باتريك شاناهان الأقرب لرئاسة البنتاجون، بعدما أعلن البيت الأبيض الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيحه وزيرا للدفاع خلفا لجيمس ماتيس.

وقبل إعلان البيت الأبيض، كان شاناهان يشغل منصب القائم بعمل وزير الدفاع خلفا لماتيس الذي تقدم باستقالته في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان شاناهان (56 عاما) يشغل منصب نائب وزير الدفاع الذي قرر الاستقالة إثر خلافات عميقه بينه وبين ترامب، بعدما قرار الأخير سحب القوات الأمريكية من سوريا.

والتحق شاهانا المولود في عام 1962 بوزارة الدفاع الأمريكية في يوليو/تموز 2017 بتزكية من ترامب، حيث كان حينها يشغل منصب مدير تنفيذي بشركة بوينج.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اختاره ليكون قائما بأعمال وزارة الدفاع الأمريكية بعد الاستقالة المدوية التي أعلنها جيمس ماتيس.

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ويعرف شاناهان الذي ينحدر من ولاية واشنطن، بأنه مؤيد قوي لجميع خطط ترامب ضد إيران وكوريا الشمالية وتأسيس فرع سادس للقوات المسلحة، تحت اسم "قوة الفضاء".

وقبل أن يلتحق بشركة بوينج كمهندس عام 1986، درس شاناهان الهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتقنية.

وبمجرد إعلان البيت الأبيض اعتزم ترامب تعيينه، ينبغي أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين شاناهان في منصبه الجديد كي يصبح وزيرا أصيلا للدفاع.

ورغم أن شاناهان لم يخدم طيلة حياته في الجيش الأمريكي؛ فإن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندز قالت في تصريحات سابقة، إنه أثبت خلال الأشهر القليلة الماضية أنّه أكثر من مؤهّل لقيادة وزارة الدفاع وسيواصل القيام بعمل رائع.

وفور مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين وزير الدفاع الجديد، من المقرر أن يتخذ شاناهان خطوات لمواصلة تحديث الجيش الأمريكي، وتأسيس وحدة جديدة تحت اسم "قوة الفضاء".