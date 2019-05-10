الإرياني يطالب بمحاسبة دولية للحوثي على مجزرة أطفال "سعوان"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مشاهد من مجزرة سعوان الحوثية نشرتها مواقع يمنية
طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمحاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية عن جرائمها بحق المدنيين، وأحدثها قتلهم 15 طفلا، وإصابة أكثر من 100 آخرين بعد انفجار مستودع يحتوي على مواد متفجرة خزنتها المليشيا بالقرب من المنازل والمدارس في سعوان بالعاصمة صنعاء.
وقال وزير الإعلام اليمني، في تغريده نشرت على موقع "تويتر": "إن تحقيق منظمة هيومن رايتس ووتش عن انفجار سعوان يؤكد ما قلناه في حينه إن الانفجار الذي حدث في 7 أبريل/نيسان الماضي، وتسبب في مقتل 15 طفلاً، وإصابة أكثر من 100 آخرين، وإن الانفجار الذي وقع في حي سعوان بالعاصمة اليمنية صنعاء كان ناتجا عن انفجار مواد قابلة للاشتعال خزنتها ميليشيا الحوثي".
وأضاف: "إن التحقيق كشف عن وصول العشرات من عناصر المليشيا الحوثية للموقع بعد الانفجار، وقيامهم بضرب واحتجاز عدة أشخاص حاولوا تصوير المستودع، ونقلهم كميات كبيرة من مواد غير معروفة على ظهر شاحنات، ومنعها باحثي حقوق الإنسان من الوصول للمنطقة حتى 11 أبريل/ نيسان".
وطالب معمر الإرياني، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي راح ضحيتها الأبرياء والضغط على المليشيا الحوثية لوقف تخزين الأسلحة والذخائر في المناطق السكنية وبالقرب من المدارس، كون ذلك يمثل خطرا على المواطنين، وانتهاكا للقانون الدولي والإنساني.
ودعت هيومن رايتس ووتش، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان في تقرير مشترك، مليشيا الحوثي إلى التوقف عن تخزين المواد القابلة للانفجار في المناطق المكتظة بالسكان.
وقال التقرير إن جماعة الحوثي لعبت دورا في المأساة الدائرة في اليمن، وعليها محاسبة المسؤولين وتقديم التعويض للضحايا.
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