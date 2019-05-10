الان تتابع إعلام كوريا الشمالية: كيم أمر بتنفيذ مناورة على شن ضربة بعيدة المدى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 1:10 ص, 10 مايو 2019 م التعليقات: 0 قالت وسائل إعلام في كوريا الشمالية، إن كيم جونج أمر بتنفيذ مناورة على شن ضربة بعيدة المدى.

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