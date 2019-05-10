بومبيو يهدد برد فعل سريع وحاسم على أي هجوم إيراني

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إيران قدمت سلسلة متصاعدة من الأعمال والبيانات التي تنطوي على تهديد في الأسابيع القليلة الماضية، مضيفا أن أي اعتداء من إيران أو حلفائها على المصالح الأميركية سيتم الرد عليه بسرعة وحزم.

وتابع: “نحن لا نسعى للحرب، لكن إيران تقتل جنودنا منذ 40 عامًا ويجب أن ندافع عن أنفسنا”.