شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: مناورة على شنّ «ضربة بعيدة المدى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (سول) أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم (الجمعة) أنّ الزعيم كيم جونغ-أون أمر بتنفيذ مناورة على شنّ «ضربة بعيدة المدى»، وذلك بعيد ساعات على إعلان سيول أنّ بيونغ يانغ أجرت تجارب على إطلاق صورايخ قصيرة المدى. أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية اليوم (الجمعة) أنّ الزعيم كيم جونغ-أون أمر بتنفيذ مناورة على شنّ «ضربة بعيدة المدى»، وذلك بعيد ساعات على إعلان سيول أنّ بيونغ يانغ أجرت تجارب على إطلاق صورايخ قصيرة المدى. وقالت الوكالة الكورية الشمالية إنّ «القائد الأعلى كيم جونغ-أون أعطى الأمر بتنفيذ المناورة».



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