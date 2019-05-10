شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: ردّ «سريع وحازم» على أي هجوم إيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

هدّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (الخميس) بـ«ردّ سريع وحازم» على «أيّ هجوم» قد تشنّه إيران أو أيّ من حلفائها على مصالح أمريكية.

وقال بومبيو في بيان «نحن لا نسعى إلى الحرب» لكنّ «ضبط النفس الذي نتحلّى به حالياً لا ينبغي أن تفسّره إيران خطأً على أنّه افتقار للعزم»، في الوقت الذي أرسلت فيه الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات من طراز «بي 52» إلى المنطقة للتصدّي لمخاطر هجمات إيرانية «وشيكة».