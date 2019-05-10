شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترمب يعتزم ترشيح شاناهان وزيراً للدفاع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (واشنطن)

أفاد البيت الأبيض اليوم (الخميس) بأن الرئيس دونالد ترمب يعتزم ترشيح القائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة بوينغ، وزيرا للدفاع.

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ويخالف ترمب بذلك العرف السائد باختيار وزير للدفاع سبق له العمل في شركة دفاعية كبرى. ويخضع شاناهان حاليا للتحقيق من جانب المفتش العام لوزارة الدفاع في مزاعم أنه طلب معاملة تفضيلية من بوينغ عندما كان يعمل بالبنتاغون لكن تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات.

وشاناهان (56 عاماً)، نائب وزير الدفاع في عهد الوزير السابق جيم ماتيس، عيّنه ترمب وزيراً بالوكالة بعد الاستقالة المدوية التي تقدّم بها في أواخر ديسمبر 2018 ماتيس بسبب خلافات عميقة بينه وبين ترمب.

وينبغي أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين شاناهان في منصبه الجديد كي يصبح وزيراً أصيلاً للدفاع.