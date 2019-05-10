شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: بدء رسوم جمركية على واردات صينية بـ200 مليار دولار.. الجمعة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إشعارا اليوم (الخميس) بأنها ستبدأ تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار عند الساعة 12:01 صباح (الجمعة) بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:01 بتوقيت غرينتش)، في خطوة أخرى نحو تنشيط زيادة مزمعة للرسوم أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب.
وفي الإشعار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، قالت هيئة الجمارك إن الرسوم البالغة 25% ستطبق على أكثر من 5700 فئة من المنتجات المستوردة من الصين كانت خاضعة في السابق لرسوم قدرها 10%.
وإذا لم تنقضه إدارة ترمب، فإن الإشعار هو الخطوة الأخيرة اللازمة لبدء تطبيق المعدل الأعلى للرسوم الجمركية.
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