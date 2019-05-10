40 إرهابيا تعلموا في مدرسة الإخوان

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فيما تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وثق موقع CEP العالمي الروابط الأيديولوجية بين الإخوان والجماعات الإرهابية العنيفة، مثل القاعدة وداعش والنصرة وغيرها، وأكد أن الحركة التي تأسست في مصر عام 1928 ونشرت فروعا لها في العالم، أثرت بشكل مباشرة على عدد من قادة الإرهاب البارزين الذين خرجوا من تحت عباءتها.

وقال إن جماعة الإخوان التي تعد أقدم جماعة أيديولوجية منظمة، ألهمت مؤسسي القاعدة من خلال أفكار زعيمها سيد قطب الداعية للجهاد العنيف، وكان الباعث الحقيقي لأحداث 11 سبتمبر، وضرب برجي التجارة العالمية، وكثير من الحوادث الإرهابية. وأشار إلى أن كلا من قادة تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وزعيم داعش أبوبكر البغدادي وغيرهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين قبل توليهم الأدوار في شبكاتهم الإرهابية، وأن الجماعات المتطرفة العنيفة مثل داعش على امتداد أيديولوجية الإخوان الأساسية.

المنظمات الإرهابية التي تأثرت بالإخوان

القاعدة

داعش

جبهة النصرة

حماس

ربط موقع مشروع مكافحة التطرف 40 فردا وجماعة بالإخوان المسلمين، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والمقاتلون الأجانب والدعاة المتطرفون والقادة السياسيون.

ساعدت كتابات مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا وعقيدة زعيم الجماعة سيد قطب، على تشكيل أيديولوجيات الجماعات الإرهابية العنيفة، مثل تنظيم القاعدة وداعش وحماس.

ينتمي مؤسسو القاعدة أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، والعقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر خالد شيخ محمد، وزعيم داعش أبوبكر البغدادي، إلى جماعة الإخوان المسلمين قبل توليهم أدوارا في شبكات الإرهاب الخاصة بهم.

حماس المصنفة إرهابية من دول عدة، تعد فرعا مباشرا لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، تم إنشاؤها كجناح فلسطيني للمنظمة.

الشخصيات المتهمة بالإرهاب والمرتبطة بالإخوان

عمر بكري محمد

ربطه مسؤولون بريطانيون بهجمات إرهابية متعددة، يشاع عن وجود صلات له بتنظيم القاعدة، دعا إلى رفع علم الجماعة فوق القصر الرئاسي اللبناني.

أحمد إدريس نصرالدين

كان مديرا لبنك التقوى الذي يتخذ من جزر البهاما مقرا له، والذي أنشئ عام 1988 بدعم من جماعة الإخوان المسلمين.

عمرو دراج

عضو رفيع المستوى في جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مؤسس في جماعة الحرية والعدالة المحظورة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

أسامة بن لادن

المؤسس المشارك وزعيم القاعدة المعروف بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001، والتي أودت بحياة نحو 3000 شخص.

طلعت فهمي

الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الذين أشاروا إلى الحكومة المصرية في يونيو 2016 باسم «أتباع الصهاينة».

يوسف القرضاوي

منظر حاصل على الجنسية القطرية، مقيم في الدوحة، وأكبر أيديولوجي للإخوان، المؤسس المشارك للاتحاد الدولي لعلماء المسلمين (IUMS).

محمد منتصر

متحدث باسم جماعة الإخوان في مصر من يناير 2015 حتى ديسمبر 2017، من جناح شباب الإخوان، يشجع على الرد العنيف على القمع للإخوان المسلمين.

محمد بديع

المرشد الرسمي للإخوان المسلمين، يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في مصر بتهم متعددة بالتخطيط والتحريض على الهجمات العنيفة في أعقاب ثورة يوليو 2013.

محمد مرسي

الرئيس السابق لمصر وعضو جماعة الإخوان المسلمين منذ فترة طويلة، تمت تنحيته من منصبه عام 2013، يقضي حاليا عقوبة بالسجن المصري بتهم تتعلق بالتجسس وقتل المتظاهرين وإهانة القضاء.

محمد طه وهدان

عضو مكتب الإرشاد، حكم عليه بالسجن 3 سنوات في مايو 2015 لدوره في مداهمة يوليو 2013 على مركز شرطة الإسماعيلية، احتجاجا على الثورة ضد حكومة جماعة الإخوان في مصر.

محمود عزت

القائم بأعمال المرشد الأعلى للإخوان المسلمين، الأمين العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، تولى دور المرشد الأعلى في عام 2013 بعد اعتقال المرشد الأعلى محمد بديع.

محمد البلتاجي

تم انتخابه للمرة الأولى في مجلس الشعب المصري عام 2005 كعضو في جماعة الإخوان المسلمين، بدأ الاحتجاج على الحكومة المصرية بعد خسارته لإعادة انتخابه عام 2010.

عبدالمجيد أحمد حسن

عضو جماعة الإخوان التي اغتالت رئيس الوزراء المصري محمود النقراشي في 28 ديسمبر 1948.

محمد ضيف

زعيم كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة الإخوان المسلمين - فرع حماس.

محمود حسين

عضو منذ فترة طويلة في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، شغل منصب الأمين العام للجماعة منذ عام 2010.

محمود عبداللطيف

عضو جماعة الإخوان المسلمين الذين حاولوا اغتيال الرئيس المصري جمال عبدالناصر في 26 أكتوبر 1954.

هاني السباعي

قدم التدريب ووفر الدعم المادي لتنظيم القاعدة، فضلا عن التآمر لارتكاب أعمال إرهابية.

يحيى سنور

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انتخب رئيسا سياسيا لحركة حماس في قطاع غزة في فبراير 2017 خلفا لقائد حماس آنذاك إسماعيل هنية.

محمود غزلان

عمل أمين عام لجماعة الإخوان حتى اعتقاله عام 2002، أطلق سراحه عام 2005 وسجن مرة أخرى 8 أشهر عام 2007، وعمل متحدثا باسم الجماعة عامي 2012 و2013.

محمد جمال خليفة

رجل أعمال سعودي وزعيم جماعة الإخوان، متزوج من إحدى شقيقات أسامة بن لادن، اعتقل في الولايات المتحدة عام 1994 فيما يتعلق بتفجير مركز التجارة العالمي عام 1993.

خيرت الشاطر

نائب المرشد الأعلى المسجون والممول الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين، والذي يلعب دورا رئيسا في صنع السياسات كخبير استراتيجي، رغم أنه من غير الواضح إلى أي مدى يعمل حاليا من السجن.

سيد قطب

القائد الحقيقي للإخوان، أعدم 1966، سجن بعد محاولة اغتيال للرئيس المصري جمال عبدالناصر، كتاباته، خاصة المعالم الرئيسة وفي ظلال القرآن ألهمت قادة التنظيمات.

إسماعيل هنية

شغل سابقا منصب نائب زعيم حماس بين عامي 2014 و2017، وكان رئيسا لحركة حماس في غزة بين عامي 2007 و2014، دعا إلى العنف الإرهابي.

أيمن الظواهري

شارك في تأسيس القاعدة مع أسامة بن لادن عام 1988، انضم سابقا إلى جماعة الإخوان المحظورة عندما كان مراهقا في مصر، حيث اعتقل في سن 15 عاما.

حسن البنا

مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.

علي القرضاوي

أمين عام الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين (IUMS).

خالد مشعل

رئيس المكتب السابق لحركة الإخوان المسلمين في قطر، والذي يعمل في قطر منذ 13 عاما.

أحمد ياسين

المؤسس المشارك لحركة حماس عام 1987.

حسين مصطفى بيري

مقاتل أجنبي لداعش في سوريا في عام 2014.

عبدالصبور شاهين

أستاذ بجامعة القاهرة، أعلن دعمه لفتوى القرضاوي عام 2004 في قتل المدنيين الأمريكيين في العراق.

خالد شيخ محمد

إرهابي دولي، والعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، يدعي أنه خطط أو ساعد في التخطيط لـ30 هجوما أو مؤامرة إرهابية أخرى.

أبوبكر البغدادي

خليفة داعش منذ يونيو 2014، انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين بناء على طلب من والده إسماعيل البدري أثناء دراسته في التسعينات بجامعة صدام للدراسات الإسلامية في العراق.

أحمد الريسوني

رئيس الاتحاد الدولي لعلماء المسلمين (IUMS)، وهو مواطن مغربي انتقد الحكومة المغربية ووصف الفرنسية بأنها لغة ميتة، شغل سابقا منصب نائب رئيس IUMS قبل أن يصبح رئيسا لها في نوفمبر 2018.

عبدالله عزام

ساعد في تأسيس القاعدة وحماس، وغالبا ما يشار إليه باسم والد الجهاد العالمي، له دور فعال في تجنيد المقاتلين الأجانب وإرسالهم إلى أفغانستان في الثمانينات.

أبوالعلا المودودي

مؤلف ساعدت نظرياته في تشكيل مبادئ قطبية، وهي أيديولوجية تستند إلى تعاليم سيد قطب الذي أثر كثيرا على عدد من الجماعات المتطرفة العنيفة بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش.

أحمد عبدالرحمن

عضو منذ فترة طويلة في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ورئيس مكتبها في إسطنبول بتركيا، يدير شؤون أعضاء الإخوان المنفيين، وكذلك أنشطة القادة الشباب على أرض مصر.

عبدالمجيد الزنداني

تتهم وزارة الخزانة الأمريكية الزنداني بالتجنيد النشط لمعسكرات تدريب القاعدة، وبلعب دور رئيسي في شراء الأسلحة للجماعة الإرهابية، ودعمه حركة الإخوان المسلمين ماليا.

عصام مصطفى

المؤسس والأمين العام السابق لاتحاد الخير، عمل عضوا في اللجنة التنفيذية لحركة الإخوان، وتم تصويره جنبا إلى جنب مع زعيم حماس إسماعيل هنية في قطاع غزة عام 2014.

عبدالرحمن النعيمي

يقدم الدعم المالي لتنظيم القاعدة وميليشيات الأنصار المتمركزة في لبنان. حول النعيمي ملايين الدولارات من الجهات المانحة التي تتخذ من قطر مقرا لها إلى التابعين في اليمن وسوريا والعراق.

عبدالعزيز الرنتيسي

مؤسس حركة حماس عام 1987 باعتبارها الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان، قاد حماس بعد اغتيال زعيمها المؤسس المشارك أحمد ياسين في مارس 2004، وقتل في 17 أبريل 2004.