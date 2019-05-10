شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات لـ "إعلام البرلمان" الأسبوع المقبل..تعرف على تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365”، تفاصيل 6 اجتماعات، تعقدها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، الأسبوع المقبل لمناقشة موازنات قطاعات وزارتى الآثار والثقافة، والهيئات الإعلامية، برئاسة النائب أسامة هيكل.

ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى :

1. اجتماع يوم الإثنين، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى، 2019/2020 ،وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا، البيت الفنى للموسيقى ودار الأوبرا، أكاديمية الفنون.

2. اجتماع يوم، الإثنين، استكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة، مكتبة مصر العامة الرئيسية، صندوق مكتبات مصر العامة، الجهاز القومى للتنسيق الحضارى،المركز القومى للترجمة، قطاع الفنون التشكيلية.

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3.اجتماع يوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة العام المالى 2019/2020، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة، رئاسة قطاع الانتاج الثقافى، المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، المركز القومى للسينما، البيت الفنى للمسرح.

4. اجتماع يوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة العام المالى 2019/2020، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة، الديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة، الأمانات الفنية للمجلس، دار الكتب والوثائق القومية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المركز القومى لثقافة الطفل، مكتب وزير الثقافة.

5. اجتماع يوم الأربعاء، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، وذلك فيما يخص قطاعات الإعلام، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة العامة للاستعلامات.

6. اجتماع يوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة العام المالى 2019/2020، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الآثار، المجلس الأعلى للآثار، مكتب وزير الآثار، صندوق إنقاذ آثار النوبة، المتحف المصرى الكبير، المتحف القومى للحضارة.