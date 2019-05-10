شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى: الإخوان ستستغل المراكز الإسلامية بأوروبا لمنع تصنيفها منظمة إرهابية بالغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ثروت الخرباوى الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن كل منظومة الغرب التي تستهدف تغيير جغرافية المنطقة العربية أصبحت تحتاج إلى جماعة الإخوان ليكونوا أداة لهم في ذلك، موضحا أن دول أوروبا لن تصنف الإخوان منظمة إرهابية بكل سهولة لأن التنظيم أداتها لتنفيذ مخططاتهم ضد المنطقة.

وقال ثروت الخرباوى، إن المسلمين لهم وجود قوي ومؤثر في ألمانيا وكذلك فرنسا والمراكز الإسلامية يسيطر الإخوان عليها، وبالتالى فإن الجماعة ستضغط من أجل عدم اتخاذ دول أوروبا قرارا بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.

ولفت ثروت الخرباوى إلى أن التركيبة الانتخابية فى بلاد الغرب تعمل حسابا لأصوات المسلمين والمراكز الإسلامية التي يسيطر الإخوان عليها.

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