الوفد
اعتذر الداعية السعودى الدكتور عائض القرنى، باسم حركة الصحوة للمجتمع السعودى عن الأخطاء أو التشددات التى خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيقت على الناس، قائلا إنه مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الذى نادى به الأمير محمد بن سلمان.
وعقب هذه التصريحات تصدر هاشتاج عائض القرنى قائمة الأكثر تداولا على تويتر فى الكثير من الدول العربية .
اعتذار عائض القرني
وقال القرني، خلال لقائه ببرنامج "الليوان" بقناة روتانا خليجية، إن خطباء الصحوة أخطأوا في مواجهتهم للدولة وتهميشهم للعلماء، مؤكدا أن خطباء الصحوة كانوا يحاولون...
كانت هذه تفاصيل خبر عائض القرني يعتذر.. والسعوديون يلقنونه درسًا قاسيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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