عائض القرني يعتذر.. والسعوديون يلقنونه درسًا قاسيًا

الوفد

اعتذر الداعية السعودى الدكتور عائض القرنى، باسم حركة الصحوة للمجتمع السعودى عن الأخطاء أو التشددات التى خالفت الكتاب والسنة وسماحة الإسلام وضيقت على الناس، قائلا إنه مع الإسلام المعتدل المنفتح على العالم الذى نادى به الأمير محمد بن سلمان.

وعقب هذه التصريحات تصدر هاشتاج عائض القرنى قائمة الأكثر تداولا على تويتر فى الكثير من الدول العربية .

اعتذار عائض القرني

وقال القرني، خلال لقائه ببرنامج "الليوان" بقناة روتانا خليجية، إن خطباء الصحوة أخطأوا في مواجهتهم للدولة وتهميشهم للعلماء، مؤكدا أن خطباء الصحوة كانوا يحاولون...