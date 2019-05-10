أسوشيتد برس: سلطات مصر ترحل 79 سودانيا حاولوا التسلل إلى ليبيا

أكد مسؤولون مصريون لوكالة "أسوشيتد برس" أن "​القاهرة​ رحلت 79 مواطنا سودانيا، تم احتجازهم لدى محاولتهم التسلل إلى ​ليبيا​، كي يتوجهوا من هناك إلى الأراضي الأوروبية"، موضحين "أنهم كانوا بين عشرات الأشخاص الذين احتجزوا في وقت سابق من الشهر الجاري في مدينة مرسى مطروح شمال غربي البلاد، وكانوا في طريقهم إلى الحدود الليبية".

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